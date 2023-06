Literatur-preporuke za vrelo ljeto 2023.!

Brujanje klima uređaja na trenutke zvuči zabrinjavajuće, čini se kao da bi se Zagreb, baš kao Bukurešt u Cartarescuovom romanu Solenoid, mogao odlijepiti od zemlje i odletjeti negdje u hladnije krajeve u slučaju, je li, da još uvijek negdje ima hladnijih krajeva. Sigurno ih ima, negdje na sjeveru Sjevera ili dolje na jugu, u Australijama i Novim Zelandima gdje bi sad upravo trebala početi zima.

Da, vruće je, i sparno, no u Parku Nadstojnika Luciana ispred Bookse upravo traje tradicionalni Bookstock i sve to pod budnim okom Nadstojnice Meride (za prijatelje – Meri) koja odmah početkom srpnja odlazi na zasluženi dvomjesečni odmor ostavljajući nama kmetovima tešku zadaću sastavljanja liste ljetnih knjiških preporuka.

Sastavljanje liste literarnih ljetnih preporuka jedan je od najzahtjevnijih poslova koje živ čovjek može zamisliti. Prvo valja osluhnuti bilo javnosti tj. glas naroda, a narod kontinentalni, kako čujemo, ove godine neće na more. Dobro, neki koji imaju vikendice ili nekaj vjerojatno hoće, ali većina koja po morima i primorjima nema nekretnine, ostat će gdje jest – doma, na suhom. I prije smo znali sastavljati liste za one koji ljeti ne idu na more, a sad je takvih sve više, jer sve je, brate, skupo, uveli smo taj euro i cijene su europske, čak štoviše – zapadnoeuropske. Navodno cijena kugle sladoleda doseže i do 4 (četiri) eura!? Želimo li živjeti u svijetu u kojem za jednu kuglu sladoleda valja izdvojiti četiri eura tj. 30 kn!? Koliko bi onda po toj novostvarnosnoj stvarnosti trebala koštati jedna pristojna knjiga? Recimo bilo koji od romana Zorana Roška – pa, ne manje od 250 eura. Sladoled pometeš za minut-dva ili ti ispadne, pa se rastopi na pločniku, a Roškov roman (svaki) ostane ti tetoviran u sjećanju i nekako te promijeni – temeljito, ali pustimo sad sladolede i Roška. Vrijeme je da se latimo posla!

LJETNE LITERATUR-PREPORUKE ZA ONE KOJI OSTAJU DOMA

PAKET FRIŠKIH:

Voćarska 5 (Vlasta Delimar)

Eileen (Ottesa Moshfegh)

Šalaporte (Marko Gregur)

Djevojčica (Camille Laurens)

Halal zumra (Alen Brlek)

PAKET KNJIGA ZA SVAKO DOBA, PA I LJETI:

Vodič kroz galaksiju za autostopere (Douglas Adams)

Majstor i Margarita (Mihail Bulgakov)

Velo misto (Miljenko Smoje)

Konstantin Bogobojazni (Simo Mraović)

Urlik zvijeri: potpuna povijest heavy metala (Ian Christe)

Rimski epigrami (Sinan Gudžević)

Spokoj (Atila Bartis)

Komo (Srđan Valjarević)

Pisac iz sjene (Philip Roth)

Crnac (Tatjana Gromača)

Svijet po Garpu (John Irving)

Sedma republika (Ante Perković)

Vrijeme koje se udaljava (Mirko Kovač)

Amarcord (Namik Kabil)

Tirza (Arnon Grunberg)

NORVEŠKO-MAĐARSKI EKSPLOZIVNI 1500-stranični PAKET:

Max, Mischa & ofenziva Tet (Johan Harstad)

Povratak baruna Wenckheima (László Krasznahorkai)

BIOGRAFSKI PAKET:

Car (Ryszard Kapuściński)

Bernhard (Miguel Sáenz)

Djevojka s pletenicama (Wilma Geldof)

Doba Rolling Stonesa (Lesley-Ann Jones)

Hugo Pratt, portret perom (Thierry Thomas)

Ja sam živ, a vi ste mrtvi (Emmanuel Carrere)

LATINOAMERICANA PAKET:

Crvene usnice (Manuel Puig)

Bestidna noćna ptica (José Donoso)

Čovjek koji je volio pse (Leonardo Padura)

Pad (Carlos Manuel Álvarez)

Divlji detektivi (Roberto Bolaño)

Liste preporuka moraju biti što kraće, no ova se očigledno otela kontroli, ali ne opet pretjerano. Na koncu, što znači pročitati 33 knjige kad znate da je pred vama cijelo žeženo ljeto. Osim toga, neke ste sigurno već pročitali, drugih se u ovom trenutku ne možete dokopati – pročitajte barem pola tj. 16 i pol knjiga i na konju ste!

Evo, sunce se diže, klime počinju brujati i zujati, na tisuće njih, i nema sumnje – u jednom trenutku Zagreb će se odlijepiti od zemlje i odzrakoploviti negdje daleko u hladnije krajeve. U međuvremenu slobodni ste navratiti na Booksin Bookstock u Parku Nadstojnika Luciana Prosvjetitelja.

F.B., 23. lipnja 2023., Zagreb