Raskošna filmska 2023.!

Prosinac je odmaknuo, potrošili smo već dobrih pedeset tjedana 2023., zima je, ali snijega u Zagrebu nema, pa nema. Bilo je nekoliko traljavih pokušaja, pahulje su viđene iznad grada, međutim – ništa ozbiljno. Mehanizacija nije morala na ulice, a i ona šaka-dvije soli što rasuše po parkingu trgovačkog centra, uludo je potrošena.

Zadubljena u misli Mika 2.0, zagledana u Parkić Nadstojnika Luciana, promrmlja, više onako za sebe: „Ovdje su dječica znala raditi divovske snjegoviće ili nas napadati grudvama, a mi smo im, isto tako, žestoko uzvraćali, a danas… ništa.“

Pa nije baš – ništa, uvijek možemo vidjeti što ima na HBO-u, Netflixu i drugim, kako se kaže, platformama? Tv-serija ima sva sila, najviše je onih o zločinima, stvarnim ili izmišljenim. Sve više je i južnokorejskih teen-serija koje valjda imaju svoju publiku, inače ih ne bi štancali. Kruna je došla do šeste i posljednje sezone, što je svakako tužno za sve fanove, ali nije britansko kraljevstvo jedino ma svijetu. Uskoro bi trebala osvanuti i druga sezona Carice.

Zanima nas, dakako, i nastavak The Last of Us, jer postapokaliptičnih serija nikad dosta. Na neki način, osim za zabavu, one nam sve više služe i kao svojevrsna priprema, trening za moguću stvarnu apokalipsu ili poluapokalipsu, pa ako preživimo, da vidimo kako bismo mogli i dalje preživljavati. Zombije smo apsolvirali, navijamo samo da budu spori kao u The Walking Dead, a ne hitri i okretni kao u nekim drugim serijama, jer u tom slučaju svaki otpor bio bi uzaludan.

Svidjela nam se jedna mala-velika serija – Somebody Somewhere. Ne znamo jeste li je zapazili, ako niste, preporučujemo! Barryja također, ove godine išla je četvrta, posljednja sezona, pa možete pogledati sve u komadu. Beef obećava, Nasljeđe je ispunilo sva očekivanja, a završni, četvrti čin bilo je, što bi rekli, klasično zakucavanje.

Filmska 2023. bila je bogatija nego što se čini. Nove radove ove godine predstavili su i veliki majstori(ce) filmskog pripovijedanja kao npr.: Radu Jude, Nuri Bilge Ceylan, Nicole Holofcener, Wim Wenders, Yorgos Lanthimos, David Fincher, Martin Scorsese, Aki Kariusmaki, Wes Anderson, Alexander Payne, Todd Haynes… i da ne nabrajamo dalje. Evo i cjelovitog popisa filmskih preporuka za ovu godinu:

Perfect Days (Wim Wenders)

Poor Things (Yorgos Lanthimos)

About Dry Grasses (Nuri Bilge Ceylan)

Past Lives (Celine Song)

Trenque Lauquen (Laura Citarella)

May December (Todd Haynes)

American Fiction (Cord Jefferson)

Fallen Leaves (Aki Kariusmäki)

The Zone of Interest (Jonathan Glazer)

Do Not Expect Too Much of the End of the World (Radu Jude)

Anatomie d'une chute (Justine Triet)

You Hurt My Feelings (Nicole Holofcener)

The Holdovers (Alexander Payne)

The Killer (David Fincher)

Oppenheimer (Christopher Nolan)

Killers of the Flower Moon (Martin Scorsese)

Asteroid City (Wes Anderson)

Roter Himmel (Christian Petzold)

Gojira -1.0 (Takashi Yamazaki)

Beau Is Afraid (Ari Aster)

Leave the World Behind (Sam Esmail)

Booksa vam želi sve naj u 2024. i da, nemojmo se plašiti filmova duljih od dva sata i knjiga težih od petsto stranica.

F.B., 15. prosinca 2023., Zagreb