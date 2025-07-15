Ipak stiže novi nastavak 'Igre prijestolja'?

Danas je George R. R. Martin, autor popularnog serijala Pjesma leda i vatre, koji je dodatno proslavila HBO-ova hit-serija Igra prijestolja, u popularnoj kulturi gotovo jednako poznat po svojoj spisateljskoj blokadi kao i po složenim političkim intrigama koje je osmislio u svijetu Westerosa.

Prvi nastavak serijala Martin je počeo pisati 1991. godine, a objavljen je 1996. godine. Posljednji, peti dio, Ples sa zmajevima, objavljen je 2011., a od tada se s nestrpljenjem iščekuje nastavak o kojem se mnogo govorilo, pa i od samog autora.

Ako je vjerovati najnovijim Martinovim izjavama, projekt ipak nije mrtav, prenosi portal LitHub. Naime, Martin je po prvi put nakon dugo vremena dao konkretniji uvid u napredak pisanja. Otkrio je da je do sada napisao oko 1200 stranica, ali je i naglasio da mu nedostaje još 400 do 500 stranica kako bi šesti nastavak, The Winds of Winter, bio dovršen. Kako navodi LitHub, to bi ovaj roman učinilo najdužim u serijalu, dužim čak i od trećeg nastavka, Oluje mačeva, koji zasad drži tu titulu.

Martin je pritom otkrio i ponešto o sadržaju samog nastavka The Winds of Winter. Iako će se određeni ključni događaji iz HBO-ove serije pojaviti i u knjigama, autor upozorava da čitatelji mogu očekivati znatna odstupanja. “Neke stvari bit će iste, ali mnogo toga neće”, rekao je Martin. “Putovanje je drugačije, čak i ako odredište ponekad izgleda poznato.”

Ipak, s obzirom na to da je autor i ranije davao slična obećanja o skorašnjem dovršetku knjige, obožavatelji serijala ostaju pomalo skeptični.

Jedan od razloga za dugotrajno iščekivanje, prema portalu LitHub, leži i u činjenici da je Martin, uz spisateljski rad, uključen i u brojne druge projekte, među ostalim i kao izvršni producent nekoliko serija, uključujući AMC-jev Dark Winds.

Naravno, razlog se može pronaći i u složenosti same radnje. Martin je više puta spominjao takozvani “meereenski čvor”, narativni problem koji uključuje brojne likove na različitim krajevima svijeta i zahtijeva pažljivo usklađivanje vremenskog slijeda.

Iako se autor i dalje suzdržava od navođenja konkretnog datuma izlaska novog nastavka, ono što je sigurno jest to da nas 2026. godine očekuje nova sezona HBO-ove serije Zmajeva kuća. A što se tiče samog nastavka, možemo se samo poslužiti poslovicom: “Tko preživi, pričat će!”