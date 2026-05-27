Nobelovka vs. optužbe za AI

Čini se da danas više nijedna tema ne može izbjeći rasprave o umjetnoj inteligenciji, pa tako niti književnost. Čak ni ako na polici čuvate kakav prestižan kipić ili nagradu!

Suvremena poljska književnica, aktivistica i intelektualka Olga Tokarczuk, dobitnica Nobelove nagrade za književnost, reagirala je kratkim priopćenjem, nakon što su se društvenim mrežama proširile optužbe kako je svoj posljednji roman napisala uz pomoć umjetne inteligencije.

U izjavi koju je njezin izdavač proslijedio portalu Lit Hub, a mi ovdje prenosimo, Tokarczuk je pojasnila da umjetnu inteligenciju koristi isključivo kao alat za istraživanje i provjeru činjenica, a ne za pisanje književnih tekstova.

„Kao i svaki drugi razgovor, izjave dane prije susreta s publikom uživo na javnom događanju mogu biti pogrešno shvaćene”, poručila je autorica, dodajući da svoj nadolazeći roman, koji će na poljskom jeziku biti objavljen na jesen 2026., nije pisala ni uz pomoć AI-ja ni u suradnji s bilo kim drugim.

„Već desetljećima pišem sama”, istaknula je.

Kratko je i čvrsto izjavila da umjetnu inteligenciju koristi „na isti način kao većina ljudi u svijetu” – kao alat koji omogućuje brže dokumentiranje i provjeru informacija. Dodaje i kako sve podatke dobivene na taj način dodatno provjerava, baš kao što je to godinama činila čitanjem knjiga te istraživanjem u knjižnicama i arhivima.

„Nijedan moj tekst, uključujući roman koji će ove jeseni biti objavljen na poljskom jeziku, nije napisan uz pomoć umjetne inteligencije – osim što sam je koristila kao alat za brže preliminarno istraživanje”, poručila je.

Na kraju izjave osvrnula se i na vlastiti kreativni proces:

„Ponekad me inspiriraju snovi, ali prije nego što i ta rečenica bude izvučena iz konteksta i stručnjaci je rastrgaju na komadiće, požurit ću naglasiti da su to moji vlastiti snovi.”

U usporedbi s chatboxovima i tražilicama, snovi i dalje ostaju nepredvidljivo, čudesno i „naše” polje, a dokle će tomu biti tako… Preostaje nam vidjeti.